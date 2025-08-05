Коливання не перевищать 25-30 копійок: прогноз курсу долара на серпень

Валютний ринок України демонструє спокійну динаміку, без різких стрибків. У найближчі тижні курс гривні ймовірно залишатиметься в межах прогнозованого діапазону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директорки департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганни Золотько.

Гривня демонструє стриману динаміку

Як зазначила банкір, липень 2025 року пройшов для валютного ринку України під знаком стабільності. Курс гривні до долара США коливався в межах прогнозованого коридору 41,72-41,87 грн/долар.

Середній курс становив 41,79 грн/долар, що свідчить про відсутність суттєвих відхилень. За словами Золотько, ринок був спокійним, без надмірних піків.

Зменшення попиту на валюту

Стабільності сприяв знижений попит на валюту з боку імпортерів. Це дозволило зменшити тиск на курс і уникнути різких стрибків.

Також важливим чинником залишалися регулярні надходження міжнародної фінансової допомоги. Вони створювали додаткову пропозицію валюти, необхідну для балансу ринку.

Дії НБУ на валютному ринку

Національний банк активно втручався у ситуацію, забезпечуючи необхідний рівень інтервенцій. У липні НБУ здійснив чистий продаж валюти на суму 3,43 млрд доларів.

Це на 15% більше, ніж у червні (2,96 млрд доларів), але менше січневого максимуму в 3,75 млрд доларів. Регулятор майже не купував валюту, зосередившись на її продажу для стримування коливань.

Ситуація з євро і резервами

Курс євро впродовж місяця залишався помірним, попри окремі пікові значення в середині липня. У підсумку курс знизився, що також свідчить про ефективну політику НБУ.

Станом на 1 липня міжнародні резерви становили 45,1 млрд доларів. Це на 1,2% більше, ніж у червні, та еквівалентно покриттю імпорту на 5,5 місяців.

Прогноз на серпень

За прогнозом Золотько, у найближчому майбутньому гривня залишиться в межах прогнозованого коридору. Очікуване коливання не перевищуватиме 25–30 копійок за умови стабільного зовнішнього середовища.

На її думку, НБУ не має підстав для радикальних змін облікової ставки, а стабільність курсу створює сприятливі умови для валютного планування бізнесу.