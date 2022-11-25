Курс долара впав до кінця тижня: стільки коштує валюта в Україні 25 листопада

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 листопада 2022 року, курс долара у продажу впав на 15 копійок до 40,40 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 41,30 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 39,70 грн (39,75 – 24 листопада)

продаж – 40,40 грн (40,55 – 24 листопада) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,30 грн (40,15 – 24 листопада),

продаж – 41,30 грн (41,25 – 24 листопада) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,15 грн (8,15 – 24 листопада),

продаж – 8,70 грн (8,70 – 24 листопада) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 25 листопада становить 38,0716 грн за євро (+0,3255 грн).