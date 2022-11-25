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Курс долара впав до кінця тижня: стільки коштує валюта в Україні 25 листопада

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Україна, П'ятниця 25 листопада 2022 16:43
Курс долара впав до кінця тижня: стільки коштує валюта в Україні 25 листопада Фото: курс долара впав на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 листопада 2022 року, курс долара у продажу впав на 15 копійок до 40,40 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 41,30 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,70 грн (39,75 – 24 листопада)
  • продаж – 40,40 грн (40,55 – 24 листопада) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,30 грн (40,15 – 24 листопада),
  • продаж – 41,30 грн (41,25 – 24 листопада) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,15 грн (8,15 – 24 листопада),
  • продаж – 8,70 грн (8,70 – 24 листопада) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 25 листопада становить 38,0716 грн за євро (+0,3255 грн).

Курс долара впав до кінця тижня: стільки коштує валюта в Україні 25 листопада

Нагадаємо, у Національному банку не очікують значних коливань курсу долара до гривні до кінця року.

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