Курс доллара упал к концу недели: столько стоит валюта в Украине 25 ноября

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 ноября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 15 копеек до 40,40 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,30 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 39,70 грн (39,75 - 24 ноября)

продажа - 40,40 грн (40,55 - 24 ноября) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 40,30 грн (40,15 - 24 ноября),

продажа - 41,30 грн (41,25 - 24 ноября) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,15 грн (8,15 - 24 ноября),

продажа - 8,70 грн (8,70 - 24 ноября) за злотый. Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 25 ноября составляет 38,0716 гривен за евро (+0,3255 грн).