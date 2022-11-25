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Курс доллара упал к концу недели: столько стоит валюта в Украине 25 ноября

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Украина, Пятница 25 ноября 2022 16:43
Курс доллара упал к концу недели: столько стоит валюта в Украине 25 ноября Фото: курс доллара упал на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 ноября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 15 копеек до 40,40 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,30 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,70 грн (39,75 - 24 ноября)
  • продажа - 40,40 грн (40,55 - 24 ноября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,30 грн (40,15 - 24 ноября),
  • продажа - 41,30 грн (41,25 - 24 ноября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,15 грн (8,15 - 24 ноября),
  • продажа - 8,70 грн (8,70 - 24 ноября) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 25 ноября составляет 38,0716 гривен за евро (+0,3255 грн).

Курс доллара упал к концу недели: столько стоит валюта в Украине 25 ноября

Напомним, в Национальном банке не ожидают значительных колебаний курса доллара к гривне до конца года.

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