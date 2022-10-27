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Курс долара впав до 40 гривень: скільки коштує валюта в Україні 27 жовтня

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Україна, Четвер 27 жовтня 2022 11:33
Курс долара впав до 40 гривень: скільки коштує валюта в Україні 27 жовтня Фото: курс долара впав на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 15 копійок до 40,05 гривень за долар. Курс євро збільшився на 40 копійок до 39,70 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,10 грн (39,30 – 26 жовтня)
  • продаж – 40,20 грн (40,20 – 26 жовтня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 38,50 грн (38,15 – 26 жовтня),
  • продаж – 39,70 грн (39,30 – 26 жовтня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 7,90 грн (8,00 – 26 жовтня),
  • продаж – 8,40 грн (8,50 – 26 жовтня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 27 жовтня становить 36,6417 грн за євро (+0,5613 грн).

Курс долара впав до 40 гривень: скільки коштує валюта в Україні 27 жовтня

Нагадаємо, Національний банк оцінює ситуацію на валютному ринку України як стабільну. Як зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, на готівковому ринку ситуація покращилася в останні тижні, після того, як було вирішено проблеми з доставкою готівкової валюти.

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