Курс доллара упал до 40 гривен: сколько стоит валюта в Украине 27 октября
В обменных пунктах Украины сегодня, 27 октября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 15 копеек до 40,05 гривен за доллар. Курс евро вырос на 40 копеек до 39,70 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,10 грн (39,30 - 26 октября)
- продажа - 40,20 грн (40,20 - 26 октября) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 38,50 грн (38,15 - 26 октября),
- продажа - 39,70 грн (39,30 - 26 октября) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 7,90 грн (8,00 - 26 октября),
- продажа - 8,40 грн (8,50 - 26 октября) за злотый.
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 27 октября составляет 36,6417 гривен за евро (+0,5613 грн).
Напомним, Национальный банк оценивает ситуацию на валютном рынке Украины как стабильную. Как отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий, на наличном рынке ситуация улучшилась в последние недели, после того, как были решены проблемы с доставкой наличной валюты
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.