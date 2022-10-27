ua ru
Чт, 27 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Курс доллара упал до 40 гривен: сколько стоит валюта в Украине 27 октября

Новина українською →
Украина, Четверг 27 октября 2022 11:33
Курс доллара упал до 40 гривен: сколько стоит валюта в Украине 27 октября Фото: курс доллара упал на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 октября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 15 копеек до 40,05 гривен за доллар. Курс евро вырос на 40 копеек до 39,70 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,10 грн (39,30 - 26 октября)
  • продажа - 40,20 грн (40,20 - 26 октября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 38,50 грн (38,15 - 26 октября),
  • продажа - 39,70 грн (39,30 - 26 октября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,90 грн (8,00 - 26 октября),
  • продажа - 8,40 грн (8,50 - 26 октября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 27 октября составляет 36,6417 гривен за евро (+0,5613 грн).

Курс доллара упал до 40 гривен: сколько стоит валюта в Украине 27 октября

Напомним, Национальный банк оценивает ситуацию на валютном рынке Украины как стабильную. Как отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий, на наличном рынке ситуация улучшилась в последние недели, после того, как были решены проблемы с доставкой наличной валюты

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс гривні
NEWS
За 40 минут ВСУ на юге сбили российские самолет и вертолет
За 40 минут ВСУ на юге сбили российские самолет и вертолет
DAILY
"Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов
Роман Чернышевкорреспондент "Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов