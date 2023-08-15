Курс долара виріс до максимуму за місяць через проблеми економіки Китаю

Курс долара досяг більш ніж місячного максимуму, оскільки інвестори шукали притулку через побоювання щодо економіки Китаю. Індекс долара, який відстежує курс по відношенню до основних світових валют, зріс на 0,3% до 103,170, досягнувши найвищого рівня за місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерело повідомило агентству Reuters, що Country Garden, найбільший приватний забудовник Китаю, вперше намагається відстрочити платіж за приватними облігаціями, що є новою ознакою стресу в секторі.
Тим часом дві китайські компанії, зареєстровані на біржі, заявили на вихідних, що вони не отримували платежі по інвестиційних продуктах з наступним терміном погашення від керуючої компанії Zhongrong International Trust Co.
"Багато трейдерів знову звертають увагу на Китай, - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик OANDA. - Я думаю, що є так багато занепокоєння тільки з приводу їх перспектив зростання, їх поточної кризи з нерухомістю, і я думаю, що один з найбільших керуючих активами не може виконати боргові зобов'язання – це великий червоний прапор”.
Міністр фінансів Джанет Єллен назвала економічні проблеми Китаю "фактором ризику" для США, проте це не сильно підірвало її оптимізм щодо американської економіки, повідомляє Bloomberg.
"Уповільнення зростання в Китаї вплине на його азіатських сусідів, але деякі наслідки матимуть місце і в Сполучених Штатах", - сказала Єллен.
За її словами, у США "ми спостерігаємо уповільнення зростання, але зростання залишається здоровим, ринок праці дуже сильний, а інфляція знижується".
"Я дуже добре ставлюся до перспектив США в цілому. Давайте назвемо це ризиком", - сказала вона, маючи на увазі Китай.
Коментарі Єллен пролунали через кілька днів після того, як президент Джо Байден назвав економічні проблеми Китаю "бомбою уповільненої дії" і назвав лідерів Комуністичної партії "поганими людьми".
Цього тижня продовжували зростати побоювання щодо перспектив економічного зростання в Китаї. Юань впав до найслабшого рівня з листопада після виходу серії економічних показників, що розчаровують. Цього року валюта впала приблизно на 5%, що стало найгіршим показником в Азії після єни.
Серед найгірших показників для китайської економіки банківські кредити впали до 14-річного мінімуму, споживчі ціни та ціни виробників знизилися, а експорт упав найбільше з лютого 2020 року.
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