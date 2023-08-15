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Курс доллара вырос до максимума за месяц из-за проблем экономики Китая

Фото: доллар подорожал из-за проблем экономики Китая (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара достиг более чем месячного максимума, поскольку инвесторы искали убежища из-за опасений по поводу экономики Китая. Индекс доллара, который отслеживает курс по отношению к основным мировым валютам, вырос на 0,3% до 103,170, достигнув самого высокого уровня более чем за месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источник сообщил агентству Reuters, что Country Garden, крупнейший частный застройщик Китая, впервые пытается отсрочить платеж по частным облигациям, что является новым признаком стресса в секторе.

Между тем, две китайские компании, зарегистрированные на бирже, заявили на выходных, что они не получали платежи по инвестиционным продуктам с наступающим сроком погашения от управляющей компании Zhongrong International Trust Co.

"Многие трейдеры снова обращают внимание на Китай, - сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA. - Я думаю, что есть так много беспокойства только по поводу их перспектив роста, их текущего кризиса с недвижимостью, и я думаю, что один из крупнейших управляющих активами не может выполнить долговые обязательства - это большой красный флаг".

Заявление главы Минфина США

Министр финансов Джанет Йеллен назвала экономические проблемы Китая "фактором риска" для США, но тем не менее, это не сильно подорвало ее оптимизм в отношении американской экономики, сообщает Bloomberg.

"Замедление роста в Китае окажет наибольшее влияние на его азиатских соседей, но некоторые последствия будут иметь место и в Соединенных Штатах", - сказала Йеллен

По ее словам, в США "мы наблюдаем замедление роста, но рост остается здоровым, рынок труда очень силен, а инфляция снижается".

"Я очень хорошо отношусь к перспективам США в целом. Давайте назовем это риском", - сказала она, имея в виду Китай.

Комментарии Йеллен прозвучали через несколько дней после того, как президент Джо Байден назвал экономические проблемы Китая "бомбой замедленного действия" и назвал лидеров Коммунистической партии "плохими людьми".

На этой неделе продолжали расти опасения по поводу перспектив экономического роста в Китае. Юань упал до самого слабого уровня с ноября после выхода серии разочаровывающих экономических показателей. В этом году валюта упала примерно на 5%, что стало худшим показателем в Азии после иены.

Среди худших показателей для китайской экономики банковские кредиты упали до 14-летнего минимума, потребительские цены и цены производителей снизились, а экспорт упал больше всего с февраля 2020 года.

 

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