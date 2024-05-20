Курс долара відійшов від максимумів, НБУ скоротив продаж валюти із резервів

НБУ протягом тижня 13-17 травня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 533,41 млн доларів. Це на 8,1% менше, ніж тижнем раніше (490,05 млн доларів).

Обсяг продажу знаходиться на рівні середнього за тиждень з початку року (470 млн доларів).

З початку року НБУ продав на міжбанку 9,4 млрд доларів. Ці витрати покриваються за рахунок міжнародної допомоги Україні, яка з початку року склала понад 11,8 млрд доларів.

Курс долара

За останній тиждень офіційний курс долара впав на 30 копійок - з 39,72 до 39,42 грн/долар. Таким чином, курс відійшов від максимумів минулого тижня (історичного було досягнуто 22 квітня - 39,78 грн/долар).

НБУ жовтня 2023 року реагує на ситуацію на валютному ринку, знижуючи чи підвищуючи курс інтервенцій. За наслідками торгів на міжбанку центробанк визначає офіційний курс.

Після переходу НБУ до режиму "керованої гнучкості курсу" ситуація на готівковому ринку майже повністю залежить від міжбанку. На початку тижня курс піднявся понад 40 гривень, проте потім упав 39,90 грн/долар.