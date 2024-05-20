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Курс доллара отошел от максимумов, НБУ сократил продажу валюты из резервов

Фото: Курс доллара упал из-за сокращения дефицита валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на прошлой неделе снизился и отошел от максимумов. Структурный дефицит валюты на межбанковском валютном рынке сократился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

НБУ в течение недели 13-17 мая 2024 года продал на межбанковском  валютном рынке 533,41 млн долларов. Это на 8,1% меньше, чем неделей ранее (490,05 млн долларов).

Объем продажи находится на уровне среднего за неделю с начала года (470 млн долларов).

С начала года НБУ продал на межбанке 9,4 млрд долларов. Эти расходы покрываются за счет международной помощи Украине, которая с начала года составила более 11,8 млрд долларов.

Курс доллара

За последнюю неделю официальный курс доллара упал на 30 копеек - с 39,72 до 39,42 грн/доллар. Таким образом, курс отошел от максимумов прошлой недели (исторический был достигнут 22 апреля -39,78 грн/доллар).

НБУ октября 2023 года реагирует на ситуацию на валютном рынке, снижая или повышая курс интервенций. По результатам торгов на межбанке центробанк определяет официальный курс.

После перехода НБУ к режиму "управляемой гибкости курса" ситуация на наличном рынке почти полностью зависит от межбанка. В начале недели курс поднялся выше 40 гривен, однако затем упал 39,90 грн/доллар.

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