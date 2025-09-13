Курс долара та євро на міжбанку та готівковому ринку: чого очікувати наступного тижня

Курс долара

Головна причина стабільності долара полягає у поступовому зміцненні гривні. Активний діловий сезон і низька інфляція підтримують економіку, а стратегію Нацбанку експерт називає ключовим фактором спокою на ринку.

В умовах війни режим "керованої гнучкості" дозволяє НБУ оперативно стримувати надмірний попит на валюту через інтервенції. Це формує базу для стабільних курсових показників.

За оцінкою Лєсового, навіть у випадку локальних факторів, які можуть спричинити короткочасне зростання долара, регулятор здатен швидко їх "зрізати". Тому щоденні коливання залишатимуться мінімальними.

Курс євро

Щодо євро, наступний тиждень обіцяє більше рухів. Співвідношення євро-долар на світових ринках залишиться в межах 1,15-1,2, що робить курс більш динамічним.

На вартість євро впливають великі фінансові групи, ціни на енергоресурси та геополітичні фактори. Водночас експерт зазначає, що серйозної загрози для стабільності європейської валюти немає.

Прогноз коридорів

Основні очікувані параметри валютного ринку на 15-21 вересня:

долар: 41,15-41,6 грн/долар на міжбанку та 41,15-41,5 грн/долар на готівковому ринку;

євро: 47,5-49 грн/євро як на міжбанку, так і на готівковому ринку;

різниця між курсами готівкового та міжбанківського ринку - 0,1-0,15 грн;

середні тижневі відхилення не перевищать 1-1,5%.

"Звісно врахувати всі чинники, що можуть позначитися на курсах важко, однак з огляду на економічний складник, можна очікувати до міри прогнозований тиждень: курсові зміни будуть мінімальними", - констатував Лєсовий.