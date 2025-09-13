Курс доллара и евро на межбанке и наличном рынке: чего ожидать на следующей неделе

На следующей неделе валютный рынок в Украине обещает спокойствие и минимальные колебания. Доллар останется в стабильном коридоре, а евро может двигаться активнее.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.
Главная причина стабильности доллара заключается в постепенном укреплении гривны. Активный деловой сезон и низкая инфляция поддерживают экономику, а стратегию Нацбанка эксперт называет ключевым фактором спокойствия на рынке.
В условиях войны режим "управляемой гибкости" позволяет НБУ оперативно сдерживать чрезмерный спрос на валюту через интервенции. Это формирует базу для стабильных курсовых показателей.
По оценке Лесового, даже в случае локальных факторов, которые могут вызвать кратковременный рост доллара, регулятор способен быстро их "срезать". Поэтому ежедневные колебания будут оставаться минимальными.
Что касается евро, следующая неделя обещает больше движений. Соотношение евро-доллар на мировых рынках останется в пределах 1,15-1,2, что делает курс более динамичным.
На стоимость евро влияют крупные финансовые группы, цены на энергоресурсы и геополитические факторы. В то же время эксперт отмечает, что серьезной угрозы для стабильности европейской валюты нет.
Основные ожидаемые параметры валютного рынка на 15-21 сентября:
"Конечно учесть все факторы, которые могут сказаться на курсах трудно, однако учитывая экономическую составляющую, можно ожидать в меру прогнозируемую неделю: курсовые изменения будут минимальными", - констатировал Лесовой.