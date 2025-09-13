Курс доллара и евро на межбанке и наличном рынке: чего ожидать на следующей неделе

Курс доллара

Главная причина стабильности доллара заключается в постепенном укреплении гривны. Активный деловой сезон и низкая инфляция поддерживают экономику, а стратегию Нацбанка эксперт называет ключевым фактором спокойствия на рынке.

В условиях войны режим "управляемой гибкости" позволяет НБУ оперативно сдерживать чрезмерный спрос на валюту через интервенции. Это формирует базу для стабильных курсовых показателей.

По оценке Лесового, даже в случае локальных факторов, которые могут вызвать кратковременный рост доллара, регулятор способен быстро их "срезать". Поэтому ежедневные колебания будут оставаться минимальными.

Курс евро

Что касается евро, следующая неделя обещает больше движений. Соотношение евро-доллар на мировых рынках останется в пределах 1,15-1,2, что делает курс более динамичным.

На стоимость евро влияют крупные финансовые группы, цены на энергоресурсы и геополитические факторы. В то же время эксперт отмечает, что серьезной угрозы для стабильности европейской валюты нет.

Прогноз коридоров

Основные ожидаемые параметры валютного рынка на 15-21 сентября:

доллар: 41,15-41,6 грн/доллар на межбанке и 41,15-41,5 грн/доллар на наличном рынке;

евро: 47,5-49 грн/евро как на межбанке, так и на наличном рынке;

разница между курсами наличного и межбанковского рынка - 0,1-0,15 грн;

средние недельные отклонения не превысят 1-1,5%.

"Конечно учесть все факторы, которые могут сказаться на курсах трудно, однако учитывая экономическую составляющую, можно ожидать в меру прогнозируемую неделю: курсовые изменения будут минимальными", - констатировал Лесовой.