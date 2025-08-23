ua en ru
Курс доллара и евро: чего ожидать на валютном рынке в последнюю неделю лета

Украина, Суббота 23 августа 2025 08:15
Курс доллара и евро: чего ожидать на валютном рынке в последнюю неделю лета Фото: Курс доллара ожидается на уровне 41,4-41,8 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

На последней неделе лета ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной. Колебания курса доллара и евро будут минимальными.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

Что влияет на курс

По его словам, общие характеристики валютного рынка в ближайшие дни не будут отличаться от предыдущих недель.

"Базовый признак стабильности - это действие режима управляемой гибкости, который нивелирует разрывы между спросом и предложением. Поэтому исчезает главная причина возможного роста курса - дефицит валюты", - пояснил эксперт.

Кроме того, покупатели будут сохранять умеренный интерес к доллару, что позволит Нацбанку уменьшить объемы валютных интервенций. В то же время аграрии и в дальнейшем будут насыщать рынок валютой, что будет снижать риски резких курсовых скачков.

Евро и мировые рынки

По словам Лесового, котировки пары доллар/евро на мировых рынках будут оставаться в диапазоне 1,15-1,2. Это фактически гарантирует стабильность евро в Украине. Ожидается, что курс евро будет колебаться в пределах 48-49 грн.

"Доллар и евро остаются мировыми и достаточно надежными валютами. Это означает, что им не грозит курсовая пропасть", - добавил эксперт.

Прогнозы на 25-31 августа

Согласно прогнозу Глобус Банка, основные параметры валютного рынка будут такими:

  • межбанк: 41,4-41,8 грн/доллар и 48-49 грн/евро;
  • наличный рынок: 41,4-41,8 грн/доллар и 48-49,5 грн/евро;
  • средняя разница между курсами на межбанке и в наличности составит 0,1-0,15 грн;
  • средние недельные отклонения будут в пределах 1-1,5%.

"Таким образом, можно сделать вывод, что и в последнюю неделю лета ситуация на валютном рынке будет вызывать мало опасений: ожидается, что колебания доллара будут минимальными и будут происходить в пределах 41,4-41,8 гривен, а курс евро, несмотря на сопутствующие признаки извечной изменчивости также не запрыгнет за психологические пределы в 50 гривен", - констатировал Лесовой.

