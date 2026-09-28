Курс долара та євро 28 вересня: скільки коштують 1000 доларів у банках

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 28 вересня, за даними Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 44,95 грн для продажу (–5 коп. порівняно з п’ятницею) та 44,81 грн для купівлі (–7 коп.).

Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,70 грн (–5 коп.), а купують – по 51,45 грн (–5 коп.).

Фото: курс валют в обмінниках 28 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 45,00 грн (–10 коп.), а купує по 44,40 грн (–10 коп.). Для карток курс продажу становить 45,04 грн (–20 коп.), а купівлі – 44,55 грн (–10 коп.).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 51,40 грн (–10 коп.), а продати банку – по 50,40 грн (–10 коп.). Для карток курс продажу становить 51,54 грн (без змін), а купівлі – 50,72 грн (–6 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 45,05 грн (–10 коп.), а купує по 44,65 грн (–20 коп.). Для карток курс продажу становить 45,20 грн (–10 коп.), а купівлі – 44,60 грн (–20 коп.).

Євро в ''Мобільному Ощаді'' можна купити по 51,55 грн (–10 коп.), а продати – по 50,90 грн (–10 коп.). Для карток курс продажу становить 51,75 грн (–10 коп.), а купівлі – 50,85 грн (–10 коп.).

''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,20 грн (–10 коп.), а купує по 44,60 грн (–10 коп.). За комерційним курсом долар продають по 45,00 грн (–10 коп.), а купують по 44,70 грн (–10 коп.).

Готівковий євро у ПУМБ можна купити по 51,60 грн (без змін), а продати банку – по 50,90 грн (без змін).

Monobank продає долари по 45,03 грн (–16 коп.), а купує по 44,63 грн (–17 коп.). Євро продають по 51,53 грн (без змін), а купують по 50,83 грн (–4 коп.).

Фото: курс валют у банках 28 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найдешевше долар сьогодні можна купити по 45,00 грн. Такий курс встановили ПриватБанк у відділеннях та ПУМБ за комерційним курсом.

Далі йдуть Monobank – 45,03 грн, ПриватБанк для карток – 45,04 грн, ''Мобільний Ощад'' – 45,05 грн, Ощадбанк для карток та ПУМБ за готівковим курсом – по 45,20 грн.

Найнижчий курс продажу євро сьогодні у ПриватБанку у відділеннях – 51,40 грн.

Далі йдуть Monobank – 51,53 грн, ПриватБанк для карток – 51,54 грн, ''Мобільний Ощад'' – 51,55 грн, ПУМБ – 51,60 грн та Ощадбанк для карток – 51,75 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,70 грн.

Далі йдуть ''Мобільний Ощад'' – 44,65 грн, Monobank – 44,63 грн, Ощадбанк для карток та ПУМБ за готівковим курсом – по 44,60 грн, ПриватБанк для карток – 44,55 грн та ПриватБанк у відділеннях – 44,40 грн.

Євро найвигідніше продавати банку через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ за готівковим курсом – по 50,90 грн.

Далі йдуть Monobank – 50,83 грн, ПриватБанк для карток – 50,72 грн та ПриватБанк у відділеннях – 50,40 грн.

Скільки сьогодні коштують 1000 доларів у банках