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Курс долара до світових валют впав до семимісячного мінімуму: що стало причиною

Фото: долар дешевшає по відношенню до світових валют (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Індекс долара США щодо кошика валют впав до семимісячного мінімуму 101,77. У понеділок, 16 січня, тривав розпродаж минулого тижня після того, як споживчі ціни в США впали вперше більш ніж за 2,5 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У зв'язку з тим, що інфляція у найбільшій економіці світу демонструє ознаки охолодження, інвестори все більше переконуються в тому, що ФРС наближається до кінця свого циклу підвищення ставок і що ставки не будуть такими високими, як побоювалися раніше.

"Підтвердження уповільнення цінового тиску вселяє надію на подальше падіння індексу споживчих цін у найближчі місяці", - зазначають аналітики OCBC.

Агресивне підвищення процентної ставки ФРС стало потужним фактором зростання долара на 8% минулого року.

Японська ієна в понеділок зросла до семимісячного піку 127,215 за долар. Євро сягнув нового дев'ятимісячного максимуму 1,0874 за долар. Британський фунт досяг місячного піку 1,2288 за долар.

Ринки США закриті у понеділок у зв'язку зі святом (Днем свободи віросповідання), що робить торги менш активними.

Нагадаємо, індекс долара США, який вимірює долар США щодо кошика валют, у 2022 році зріс більш ніж на 8%, що є максимальним показником з 2015 року.

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