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Курс доллара к мировым валютам упал до семимесячного минимума: что послужило причиной

Фото: доллар дешевеет по отношению к мировым валютам (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Индекс доллара США по отношению к корзине валют упал до семимесячного минимума 101,77. В понедельник, 16 января продолжалась распродажа прошлой недели после того, как потребительские цены в США упали впервые более чем за 2,5 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В связи с тем, что инфляция в крупнейшей экономике мира демонстрирует признаки охлаждения, инвесторы все больше убеждаются в том, что ФРС приближается к концу своего цикла повышения ставок и что ставки не будут такими высокими, как опасались ранее.

"Подтверждение замедления ценового давления вселяет надежду на дальнейшее падение индекса потребительских цен в ближайшие месяцы", - отмечают аналитики OCBC.

Агрессивное повышение процентной ставки ФРС стало мощным фактором роста доллара на 8% в прошлом году.

Японская иена в понедельник выросла до семимесячного пика в 127,215 за доллар. Евро достиг нового девятимесячного максимума 1,0874 за доллар. Британский фунт достиг месячного пика 1,2288 за доллар.

Рынки США закрыты в понедельник в связи с праздником (Днем свободы вероисповедания), что делает торги менее активными.

Напомним, индекс доллара США, который измеряет доллар США по отношению к корзине валют, в 2022 году вырос более чем на 8%, что является максимальным показателем с 2015 года.

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