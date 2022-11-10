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Курс долара стабілізувався вище 40,5 гривень: скільки коштує валюта в Україні 10 листопада

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Україна, Четвер 10 листопада 2022 11:30
Курс долара стабілізувався вище 40,5 гривень: скільки коштує валюта в Україні 10 листопада Фото: курс долара стабілізувався (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 листопада 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 40,60 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 40,10 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,95 грн (39,90 – 9 листопада)
  • продаж – 40,60 грн (40,60 – 9 листопада) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 39,20 грн (39,15 – 9 листопада),
  • продаж – 40,10 грн (40,20 – 9 листопада) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 7,95 грн (7,95 – 9 листопада),
  • продаж – 8,55 грн (8,55 – 9 листопада) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 10 листопада становить 36,7496 грн за євро (+0,2121 грн).

Курс долара стабілізувався вище 40,5 гривень: скільки коштує валюта в Україні 10 листопада

Нагадаємо, у жовтні 2022 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 2,5% до 40,58 гривні. Це був перший місяць падіння курсу із жовтня минулого року.

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