Курс доллара стабилизировался выше 40,5 гривен: сколько стоит валюта в Украине 10 ноября
В обменных пунктах Украины сегодня, 10 ноября 2022 года, курс доллара в продаже не изменился - 40,60 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 40,10 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,95 грн (39,90 - 9 ноября)
- продажа - 40,60 грн (40,60 - 9 ноября) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 39,20 грн (39,15 - 9 ноября),
- продажа - 40,10 грн (40,20 - 9 ноября) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 7,95 грн (7,95 - 9 ноября),
- продажа - 8,55 грн (8,55 - 9 ноября) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 10 ноября составляет 36,7496 гривен за евро (+0,2121 грн).
Напомним, в октябре 2022 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 2,5% до 40,58 гривны. Это был первый месяц падения курса с октября прошлого года.
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