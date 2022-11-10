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Курс доллара стабилизировался выше 40,5 гривен: сколько стоит валюта в Украине 10 ноября

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Украина, Четверг 10 ноября 2022 11:30
Курс доллара стабилизировался выше 40,5 гривен: сколько стоит валюта в Украине 10 ноября Фото: курс доллара стабилизировался (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 ноября 2022 года, курс доллара в продаже не изменился - 40,60 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 40,10 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,95 грн (39,90 - 9 ноября)
  • продажа - 40,60 грн (40,60 - 9 ноября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,20 грн (39,15 - 9 ноября),
  • продажа - 40,10 грн (40,20 - 9 ноября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,95 грн (7,95 - 9 ноября),
  • продажа - 8,55 грн (8,55 - 9 ноября) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 10 ноября составляет 36,7496 гривен за евро (+0,2121 грн).

Курс доллара стабилизировался выше 40,5 гривен: сколько стоит валюта в Украине 10 ноября

Напомним, в октябре 2022 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 2,5% до 40,58 гривны. Это был первый месяц падения курса с октября прошлого года.

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