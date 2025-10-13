UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Курс долара сповільнив зростання

Фото: курс долара зріс на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар уповільнив швидке зростання минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 14 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6102 гривень за 1 долар (+0,0075 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,1347 гривень за 1 євро (+0,0253 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 2 копійки до 41,61-41,64 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку долар зріс до 41,85 гривень, євро зріс до 48,85 гривень.

 

 

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лісовий з Глобус Банку, цього тижня 13-19 жовтня очікуються такі діапазони коливань:

  • міжбанк: 41,2-41,6 грн/долар, 48-49 грн/євро;
  • готівковий ринок: 41,25-41,65 грн/долар, 48-49,5 грн/євро.

