Курс долара сповільнив зростання

Офіційний курс на 14 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6102 гривень за 1 долар (+0,0075 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,1347 гривень за 1 євро (+0,0253 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 2 копійки до 41,61-41,64 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку долар зріс до 41,85 гривень, євро зріс до 48,85 гривень.