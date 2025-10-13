RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Курс доллара замедлил рост

Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар замедлил быстрый рост прошлой недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 14 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,6102 гривен за 1 доллар (+0,0075 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,1347 гривен за 1 евро (+0,0253 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 2 копейки до 41,61-41,64 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке доллар вырос до 41,85 гривен, евро вырос до 48,85 гривен.

 

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой из Глобус Банка, на этой неделе 13-19 октября ожидаются следующие диапазоны колебаний:

  • межбанк: 41,2-41,6 грн/доллар, 48-49 грн/евро;
  • наличный рынок: 41,25-41,65 грн/доллар, 48-49,5 грн/евро.
Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс евро