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Курс долара різко зріс перед Новим роком: скільки коштує валюта в Україні 30 грудня

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Україна, П'ятниця 30 грудня 2022 11:57
Курс долара різко зріс перед Новим роком: скільки коштує валюта в Україні 30 грудня Фото: курс долара виріс на 25 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 грудня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 25 копійок до 40,80 гривень за долар. Курс євро виріс на 30 копійок до 42,80 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 40,00 грн (39,85 – 29 грудня)
  • продаж – 40,80 грн (40,55 – 29 грудня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 41,70 грн (41,45 – 29 грудня),
  • продаж – 42,80 грн (42,50 – 29 грудня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,70 грн (8,60 – 29 грудня),
  • продаж – 9,15 грн (9,10 – 29 грудня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 30 грудня становить 38,951 грн за євро (+0,0073 грн).

Курс долара різко зріс перед Новим роком: скільки коштує валюта в Україні 30 грудня

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що обмінний курс гривні до долара та інших валют у 2023 році буде стабільним, якщо уряду вдасться залучити до держбюджету 38 млрд доларів для покриття дефіциту.

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