Курс долара різко зріс перед Новим роком: скільки коштує валюта в Україні 30 грудня

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 грудня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 25 копійок до 40,80 гривень за долар. Курс євро виріс на 30 копійок до 42,80 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 30 грудня становить 38,951 грн за євро (+0,0073 грн).

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що обмінний курс гривні до долара та інших валют у 2023 році буде стабільним, якщо уряду вдасться залучити до держбюджету 38 млрд доларів для покриття дефіциту.

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