Курс доллара резко вырос перед Новым годом: сколько стоит валюта в Украине 30 декабря
В обменных пунктах Украины сегодня, 30 декабря 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 25 копеек до 40,80 гривен за доллар. Курс евро вырос на 30 копеек до 42,80 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 40,00 грн (39,85 - 29 декабря)
- продажа - 40,80 грн (40,55 - 29 декабря) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 41,70 грн (41,45 - 29 декабря),
- продажа - 42,80 грн (42,50 - 29 декабря) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,70 грн (8,60 - 29 декабря),
- продажа - 9,15 грн (9,10 - 29 декабря) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 30 декабря составляет 38,951 гривен за евро (+0,0073 грн).
Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что обменный курс гривны к доллару и другим валютам в 2023 году будет стабильным, если правительству удастся привлечь в госбюджет 38 млрд долларов для покрытия дефицита.
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