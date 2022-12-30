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Курс доллара резко вырос перед Новым годом: сколько стоит валюта в Украине 30 декабря

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Украина, Пятница 30 декабря 2022 11:57
Курс доллара резко вырос перед Новым годом: сколько стоит валюта в Украине 30 декабря Фото: курс доллара вырос на 25 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 декабря 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 25 копеек до 40,80 гривен за доллар. Курс евро вырос на 30 копеек до 42,80 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 40,00 грн (39,85 - 29 декабря)
  • продажа - 40,80 грн (40,55 - 29 декабря) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 41,70 грн (41,45 - 29 декабря),
  • продажа - 42,80 грн (42,50 - 29 декабря) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,70 грн (8,60 - 29 декабря),
  • продажа - 9,15 грн (9,10 - 29 декабря) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 30 декабря составляет 38,951 гривен за евро (+0,0073 грн).

Курс доллара резко вырос перед Новым годом: сколько стоит валюта в Украине 30 декабря

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что обменный курс гривны к доллару и другим валютам в 2023 году будет стабильным, если правительству удастся привлечь в госбюджет 38 млрд долларов для покрытия дефицита.

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