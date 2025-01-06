Курс долара продовжив зростання і знову оновив рекорд

Офіційний курс на 7 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1959 гривень за 1 долар (+0,1070 грн).

Попередній максимум був 6 січня 2024 року - 42,0889 гривень за 1 долар.

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,9091 гривень за 1 євро (+0,5744 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 12 копійок до 42,23-42,26 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 42,50 гривень.

Рекордні бюджетні витрати

На курс долара продовжують тиснути рекордні видатки з держбюджету України, які в грудні 2024 року склали 705 млрд гривень, зокрема 492 млрд гривень за загальним фондом. Частина цих грошей конвертуються в долари.

Практика попередніх років показує, що ситуація на валютному ринку може стабілізуватися після 10 січня.