Курс доллара продолжил рост и снова обновил рекорд

Официальный курс на 7 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,1959 гривен за 1 доллар (+0,1070 грн).

Предыдущий максимум был 6 января 2024 года - 42,0889 гривен за 1 доллар.

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,9091 гривен за 1 евро (+0,5744 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек до 42,23-42,26 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 42,50 гривен.

Рекордные бюджетные расходы

На курс доллара продолжают давить рекордные расходы из госбюджета Украины, которые в декабре 2024 года составили 705 млрд гривен, в том числе 492 млрд гривен по общему фонду. Часть этих денег конвертируются в доллары.

Практика предыдущих лет показывает, что ситуация на валютном рынке может стабилизироваться после 10 января.