Курс долара призупинив падіння: скільки коштує валюта в Україні 20 січня

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 січня 2023 року, курс долара у продажу не змінився - 40,40 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 43,30 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 39,80 грн (39,80 – 19 січня)

продаж – 40,40 грн (40,40 – 19 січня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 42,20 грн (42,25 – 19 січня),

продаж – 43,30 грн (43,35 – 19 січня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля - 9,00 грн (9,00 - 19 січня),

продаж – 9,25 грн (9,25 – 19 січня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 20 січня становить 39,5215 грн за євро (-0,0658 грн).