ua ru
Пт, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Курс долара призупинив падіння: скільки коштує валюта в Україні 20 січня

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 20 січня 2023 11:23
Курс долара призупинив падіння: скільки коштує валюта в Україні 20 січня Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 січня 2023 року, курс долара у продажу не змінився - 40,40 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 43,30 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,80 грн (39,80 – 19 січня)
  • продаж – 40,40 грн (40,40 – 19 січня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 42,20 грн (42,25 – 19 січня),
  • продаж – 43,30 грн (43,35 – 19 січня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля - 9,00 грн (9,00 - 19 січня),
  • продаж – 9,25 грн (9,25 – 19 січня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 20 січня становить 39,5215 грн за євро (-0,0658 грн).

Курс долара призупинив падіння: скільки коштує валюта в Україні 20 січня

Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 42,59 грн/долар.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна