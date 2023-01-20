Курс долара призупинив падіння: скільки коштує валюта в Україні 20 січня
В обмінних пунктах України сьогодні, 20 січня 2023 року, курс долара у продажу не змінився - 40,40 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 43,30 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,80 грн (39,80 – 19 січня)
- продаж – 40,40 грн (40,40 – 19 січня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 42,20 грн (42,25 – 19 січня),
- продаж – 43,30 грн (43,35 – 19 січня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля - 9,00 грн (9,00 - 19 січня),
- продаж – 9,25 грн (9,25 – 19 січня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 20 січня становить 39,5215 грн за євро (-0,0658 грн).
Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 42,59 грн/долар.
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