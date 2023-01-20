Курс доллара приостановил падение: сколько стоит валюта в Украине 20 января
В обменных пунктах Украины сегодня, 20 января 2023 года, курс доллара в продаже не изменился - 40,40 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 43,30 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,80 грн (39,80 - 19 января)
- продажа - 40,40 грн (40,40 - 19 января) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 42,20 грн (42,25 - 19 января),
- продажа - 43,30 грн (43,35 - 19 января) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 9,00 грн (9,00 - 19 января),
- продажа - 9,25 грн (9,25 - 19 января) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 20 января составляет 39,5215 гривен за евро (-0,0658 грн).
Напомним, руководители украинских предприятий ожидают среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 42,59 грн/доллар.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.