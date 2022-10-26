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Курс долара прискорив падіння: скільки коштує валюта в Україні 26 жовтня

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Україна, Середа 26 жовтня 2022 11:00
Курс долара прискорив падіння: скільки коштує валюта в Україні 26 жовтня Фото: курс долара впав на 25 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 25 копійок до 40,20 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 39,30 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,30 грн (39,55 – 25 жовтня)
  • продаж – 40,20 грн (40,45 – 25 жовтня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 38,15 грн (38,20 – 25 жовтня),
  • продаж – 39,30 грн (39,35 – 25 жовтня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,00 грн (8,00 – 25 жовтня),
  • продаж – 8,50 грн (8,50 – 25 жовтня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 26 жовтня становить 36,0804 грн за євро (+0,1225 грн).

Курс долара прискорив падіння: скільки коштує валюта в Україні 26 жовтня

Нагадаємо, Національний банк оцінює ситуацію на валютному ринку України як стабільну. Як зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, на готівковому ринку ситуація покращилася в останні тижні, після того, як було вирішено проблеми з доставкою готівкової валюти.

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