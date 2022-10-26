Курс доллара ускорил падение: сколько стоит валюта в Украине 26 октября

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 октября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 25 копеек до 40,20 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 39,30 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 26 октября составляет 36,0804 гривен за евро (+0,1225 грн).

Напомним, Национальный банк оценивает ситуацию на валютном рынке Украины как стабильную. Как отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий, на наличном рынке ситуация улучшилась в последние недели, после того, как были решены проблемы с доставкой наличной валюты

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