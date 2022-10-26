Курс доллара ускорил падение: сколько стоит валюта в Украине 26 октября
В обменных пунктах Украины сегодня, 26 октября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 25 копеек до 40,20 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 39,30 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,30 грн (39,55 - 25 октября)
- продажа - 40,20 грн (40,45 - 25 октября) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 38,15 грн (38,20 - 25 октября),
- продажа - 39,30 грн (39,35 - 25 октября) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,00 грн (8,00 - 25 октября),
- продажа - 8,50 грн (8,50 - 25 октября) за злотый.
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 26 октября составляет 36,0804 гривен за евро (+0,1225 грн).
Напомним, Национальный банк оценивает ситуацию на валютном рынке Украины как стабильную. Как отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий, на наличном рынке ситуация улучшилась в последние недели, после того, как были решены проблемы с доставкой наличной валюты
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.