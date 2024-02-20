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Курс долара підскочив в обмінниках: скільки коштує валюта

Фото: курс долара виріс на 35 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив активне зростання. Долар дорожчає слідом за підвищенням котирувань на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 20 лютого середній курс продажу долара в Україні зріс на 35 копійок до 38,70 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 41,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,15 гривні, євро по 41,15 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,44 - 38,51 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 22 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України різко підвищив курс долара. Долар оновив історичний максимум.

Офіційний курс на 20 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,2847 грн за 1 долар (+0,3128 грн).

Курс євро становитиме 41,2403 гривень за 1 євро (+0,3484 грн).

Коливання курсу

НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. Підвищений дефіцит валюти на міжбанку спостерігався на початку січня, коли офіційний курс зріс до максимуму 38,22 грн/долар. Однак після 10 січня дефіцит скоротився і курс пішов униз.

Минулого тижня дефіцит валюти зріс і НБУ підвищив курс продажу валюти. У підсумку офіційний курс зріс із 37,62 до 37,97 грн/долар. Цього тижня зростання курсу продовжилося.

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