Курс долара підскочив в обмінниках: скільки коштує валюта

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив активне зростання. Долар дорожчає слідом за підвищенням котирувань на міжбанку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 20 лютого середній курс продажу долара в Україні зріс на 35 копійок до 38,70 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 41,85 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,15 гривні, євро по 41,15 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,44 - 38,51 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 22 копійки порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України різко підвищив курс долара. Долар оновив історичний максимум.
Офіційний курс на 20 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,2847 грн за 1 долар (+0,3128 грн).
Курс євро становитиме 41,2403 гривень за 1 євро (+0,3484 грн).
НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. Підвищений дефіцит валюти на міжбанку спостерігався на початку січня, коли офіційний курс зріс до максимуму 38,22 грн/долар. Однак після 10 січня дефіцит скоротився і курс пішов униз.
Минулого тижня дефіцит валюти зріс і НБУ підвищив курс продажу валюти. У підсумку офіційний курс зріс із 37,62 до 37,97 грн/долар. Цього тижня зростання курсу продовжилося.