Курс доллара подскочил в обменниках: сколько стоит валюта

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил активный рост. Доллар дорожает вслед за повышением котировок на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 20 февраля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 35 копеек до 38,70 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 41,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,15 гривен, евро по 41,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,44 - 38,51 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 22 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) резко повысил курс доллара. Доллар обновил исторический максимум.

Официальный курс на 20 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 38,2847 гривен за 1 доллар (+0,3128 грн).

Курс евро составит 41,2403 гривен за 1 евро (+0,3484 грн).

Колебания курса

НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций. Повышенный дефицит валюты на межбанке наблюдался в начале января, когда официальный курс вырос до максимума в 38,22 грн/доллар. Однако после 10 января дефицит сократился и курс пошел вниз.

На прошлой неделе дефицит валюты вырос и НБУ повысил курс продажи валюты. В итоге официальный курс вырос с 37,62 до 37,97 грн/доллар. На текущей неделе рост курса продолжился.