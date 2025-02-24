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Курс долара перейшов до зростання

Україна, Понеділок 24 лютого 2025 15:34
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Курс долара перейшов до зростання Фото: курс долара зріс на 11 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після різкого падіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 25 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7015 гривень за 1 долар (+0,1096 грн).
Курс долара перейшов до зростання

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,6448 гривень за 1 євро (+0,1355 грн).
Курс долара перейшов до зростання

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 13 копійок до 41,74-41,77 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Курс долара перейшов до зростання

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,80 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, цього тижня (24-28 лютого) курсові зміни будуть мінімальними та різноспрямованими, однак вони навряд чи будуть вибиватися за межі "коридору".

За очікуваннями, офіційний курс коливатиметься в межах 41,6-42,2 гривень.

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