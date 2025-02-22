Яким буде курс долара наприкінці лютого: прогноз банкіра

Наступного тижня (24-28 лютого) курсові зміни будуть мінімальними та різноспрямованими, однак вони навряд чи вибиватимуться за межі "коридору". За очікуваннями, офіційний курс коливатиметься в межах 41,6-42,2 гривень.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

"Міжбанк, як і раніше, відіграватиме провідну роль: на основі безготівкових курсів формуватимуться курси банків та обмінних пунктів, а різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку буде дуже незначною - тяжітиме до 0 гривень", - сказав він.

На його думку, на ринок впливатимуть більшою мірою економічні чинники, що дає змогу прогнозувати курсові зміни.

"Врахувати, як на курсових показниках може позначитися хід війни, її наслідки, або ж, наприклад, зовнішні пошуки рецепту припинення війни, наразі складно. Водночас ми припускаємо, що будь-які сторонні фактори, окрім економічних, можуть бути актуальними, хоч і можливість їх впливу на курсові показники мінімальна. Війна триває, політичні та економічні ризики залишаються досить значними та важко прогнозованими", - сказав Лєсовий.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,6-42,2 грн/долар та 43,5-45 грн/євро (на міжбанку) та 41,6-42,3 грн/долар та 43,5-45 грн/євро (на готівковому ринку).

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 гривень

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Отже, попри деяку зовнішньополітичну та воєнну невизначеність, ситуація на валютному ринку перебуватиме під надійним наглядом регулятора, завдяки якому на ринку триває період мінливої стабільності", - констатував Лєсовий.