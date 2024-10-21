ua en ru
Пн, 21 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Курс долара перейшов до зростання

Україна, Понеділок 21 жовтня 2024 15:51
UA EN RU
Курс долара перейшов до зростання Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар подорожчав після зниження попереднього дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 22 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2833 грн за 1 долар (+0,0525 грн).

Курс долара перейшов до зростання

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,813 гривень за 1 євро (+0,0858 грн).

Курс долара перейшов до зростання

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 9 копійок до 41,30-41,33 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Курс долара перейшов до зростання

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,05 гривні.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, валютний ринок в Україні працює в режимі "керованої гнучкості" курсу.

За його словами, зараз перехід до повноцінного плавання мав би очікувані небезпечні наслідки.

"Тому залишаємося в межах керованої гнучкості і не плануємо перехід до плавання. Принаймні до формування стійких передумов для збереження стійкості ринку за такого переходу", - констатував він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Росія може кинути в штурми військових КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині
Росія може кинути в штурми військових КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині
DAILY
Всі проти Санду. Чого очікувати від виборів у Молдові і чи буде російський реванш
Роман Коткореспондент РБК-Україна Всі проти Санду. Чого очікувати від виборів у Молдові і чи буде російський реванш