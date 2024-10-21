Курс доллара перешел к росту
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в предыдущий день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 22 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2833 гривен за 1 доллар (+0,0525 грн).
bank.gov.ua
Курс евро составит 44,813 гривен за 1 евро (+0,0858 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 9 копеек до 41,30-41,33 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,05 гривен.
Комментарий НБУ
Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, валютный рынок в Украине работает в режиме "управляемой гибкости" курса.
По его словам, сейчас переход к полноценному плаванию имел бы вполне ожидаемые опасные последствия.
"Поэтому остаемся в пределах управляемой гибкости и не планируем переход к плаванию. По крайней мере, до формирования устойчивых предпосылок для сохранения устойчивости рынка при таком переходе", - констатировал он.