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Курс доллара перешел к росту

Украина, Понедельник 21 октября 2024 15:51
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Курс доллара перешел к росту Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в предыдущий день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 22 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2833 гривен за 1 доллар (+0,0525 грн).

Курс доллара перешел к росту

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,813 гривен за 1 евро (+0,0858 грн).

Курс доллара перешел к росту

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 9 копеек до 41,30-41,33 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Курс доллара перешел к росту

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,05 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, валютный рынок в Украине работает в режиме "управляемой гибкости" курса.

По его словам, сейчас переход к полноценному плаванию имел бы вполне ожидаемые опасные последствия.

"Поэтому остаемся в пределах управляемой гибкости и не планируем переход к плаванию. По крайней мере, до формирования устойчивых предпосылок для сохранения устойчивости рынка при таком переходе", - констатировал он.

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