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Курс долара падає: скільки коштує валюта в Україні 2 грудня

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Україна, П'ятниця 02 грудня 2022 12:00
Курс долара падає: скільки коштує валюта в Україні 2 грудня Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 грудня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 40,35 гривень за долар. Курс євро зріс на 30 копійок до 41,70 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,65 грн (39,70 – 1 грудня)
  • продаж – 40,35 грн (40,45 – 1 грудня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,70 грн (40,40 – 1 грудня),
  • продаж – 41,70 грн (41,40 – 1 грудня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,15 грн (8,15 – 1 грудня),
  • продаж – 8,70 грн (8,70 – 1 грудня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 2 грудня становить 38,205 грн за євро (+0,2852 грн).

Курс долара падає: скільки коштує валюта в Україні 2 грудня

Нагадаємо, голова Національного банку України Андрій Пишний поки що не бачить підстав для зміни фіксованого курсу гривні до долара. Крім того, відмова від фіксації курсу поки що є передчасною.

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