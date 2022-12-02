Курс долара падає: скільки коштує валюта в Україні 2 грудня
В обмінних пунктах України сьогодні, 2 грудня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 40,35 гривень за долар. Курс євро зріс на 30 копійок до 41,70 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,65 грн (39,70 – 1 грудня)
- продаж – 40,35 грн (40,45 – 1 грудня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 40,70 грн (40,40 – 1 грудня),
- продаж – 41,70 грн (41,40 – 1 грудня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,15 грн (8,15 – 1 грудня),
- продаж – 8,70 грн (8,70 – 1 грудня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 2 грудня становить 38,205 грн за євро (+0,2852 грн).
Нагадаємо, голова Національного банку України Андрій Пишний поки що не бачить підстав для зміни фіксованого курсу гривні до долара. Крім того, відмова від фіксації курсу поки що є передчасною.
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