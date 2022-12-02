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Курс доллара падает: сколько стоит валюта в Украине 2 декабря

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Україна, Пятница 02 декабря 2022 12:00
Курс доллара падает: сколько стоит валюта в Украине 2 декабря Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 декабря 2022 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 40,35 гривен за доллар. Курс евро вырос на 30 копеек до 41,70 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,65 грн (39,70 - 1 декабря)
  • продажа - 40,35 грн (40,45 - 1 декабря) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,70 грн (40,40 - 1 декабря),
  • продажа - 41,70 грн (41,40 - 1 декабря) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,15 грн (8,15 - 1 декабря),
  • продажа - 8,70 грн (8,70 - 1 декабря) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 2 декабря составляет 38,205 гривен за евро (+0,2852 грн).

Курс доллара падает: сколько стоит валюта в Украине 2 декабря

Напомним, глава Национального банка Украины Андрей Пышный пока не видит оснований для изменения фиксированного курса гривны к доллару. Кроме того, отказ от фиксации курса пока является преждевременным.

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