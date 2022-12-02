Курс доллара падает: сколько стоит валюта в Украине 2 декабря
В обменных пунктах Украины сегодня, 2 декабря 2022 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 40,35 гривен за доллар. Курс евро вырос на 30 копеек до 41,70 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,65 грн (39,70 - 1 декабря)
- продажа - 40,35 грн (40,45 - 1 декабря) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,70 грн (40,40 - 1 декабря),
- продажа - 41,70 грн (41,40 - 1 декабря) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,15 грн (8,15 - 1 декабря),
- продажа - 8,70 грн (8,70 - 1 декабря) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 2 декабря составляет 38,205 гривен за евро (+0,2852 грн).
Напомним, глава Национального банка Украины Андрей Пышный пока не видит оснований для изменения фиксированного курса гривны к доллару. Кроме того, отказ от фиксации курса пока является преждевременным.
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