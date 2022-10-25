Курс долара падає: скільки коштує валюта в Україні 25 жовтня
В обмінних пунктах України сьогодні, 25 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 15 копійок до 40,45 гривень за долар. Курс євро впав на 10 копійок до 39,35 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,55 грн (39,75 – 24 жовтня)
- продаж – 40,45 грн (40,60 – 24 жовтня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 38,20 грн (38,25 – 24 жовтня),
- продаж – 39,35 грн (39,45 – 24 жовтня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,00 грн (8,00 – 24 жовтня),
- продаж – 8,50 грн (8,50 – 24 жовтня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 25 жовтня складає 35,9579 грн за євро (+0,3200 грн).
Нагадаємо, Національний банк оцінює ситуацію на валютному ринку України як стабільну. Як зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, на готівковому ринку ситуація покращилася в останні тижні, після того, як було вирішено проблеми з доставкою готівкової валюти.
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