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Курс долара падає: скільки коштує валюта в Україні 25 жовтня

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Україна, Вівторок 25 жовтня 2022 12:00
Курс долара падає: скільки коштує валюта в Україні 25 жовтня Фото: курс долара впав на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 15 копійок до 40,45 гривень за долар. Курс євро впав на 10 копійок до 39,35 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,55 грн (39,75 – 24 жовтня)
  • продаж – 40,45 грн (40,60 – 24 жовтня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 38,20 грн (38,25 – 24 жовтня),
  • продаж – 39,35 грн (39,45 – 24 жовтня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,00 грн (8,00 – 24 жовтня),
  • продаж – 8,50 грн (8,50 – 24 жовтня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 25 жовтня складає 35,9579 грн за євро (+0,3200 грн).

Курс долара падає: скільки коштує валюта в Україні 25 жовтня

Нагадаємо, Національний банк оцінює ситуацію на валютному ринку України як стабільну. Як зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, на готівковому ринку ситуація покращилася в останні тижні, після того, як було вирішено проблеми з доставкою готівкової валюти.

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