Курс долара падає: скільки коштує валюта в Україні 25 жовтня

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 15 копійок до 40,45 гривень за долар. Курс євро впав на 10 копійок до 39,35 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 25 жовтня складає 35,9579 грн за євро (+0,3200 грн).

Нагадаємо, Національний банк оцінює ситуацію на валютному ринку України як стабільну. Як зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, на готівковому ринку ситуація покращилася в останні тижні, після того, як було вирішено проблеми з доставкою готівкової валюти.

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