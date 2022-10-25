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Курс доллара падает: сколько стоит валюта в Украине 25 октября

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Украина, Вторник 25 октября 2022 12:00
Курс доллара падает: сколько стоит валюта в Украине 25 октября Фото: курс доллара упал на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 октября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 15 копеек до 40,45 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 39,35 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,55 грн (39,75 - 24 октября)
  • продажа - 40,45 грн (40,60 - 24 октября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 38,20 грн (38,25 - 24 октября),
  • продажа - 39,35 грн (39,45 - 24 октября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,00 грн (8,00 - 24 октября),
  • продажа - 8,50 грн (8,50 - 24 октября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 25 октября составляет 35,9579 гривен за евро (+0,3200 грн).

Курс доллара падает: сколько стоит валюта в Украине 25 октября

Напомним, Национальный банк оценивает ситуацию на валютном рынке Украины как стабильную. Как отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий, на наличном рынке ситуация улучшилась в последние недели, после того, как были решены проблемы с доставкой наличной валюты

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