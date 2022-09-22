Курс долара до основних валют оновив максимум за 20 років

У середу ФРС опублікувала нові прогнози, що показують, що ставки досягнуть піку на рівні 4,6% наступного року без зниження до 2024 року.

Долар уже підтримувався попитом на активи-притулки після того, як Путін оголосив, що закличе резервістів для бойових дій в Україні, а також погрожує застосуванням ядерної зброї.

"І прогнози ФРС, і заголовки новин щодо Росії сприяли зміцненню долара, що було особливо помітно по відношенню до євро та інших європейських валют", - сказав Шінічіро Кадота, старший валютний стратег Barclays у Токіо. "Товарні валюти також сильно постраждали через погіршення ставлення до ризику".

Долар США підскочив до нового 24-річного максимуму до ієни. Долар також досяг нового 37-річного піку до фунта стерлінгів напередодні заяви Банку Англії про політику, а також до максимуму за 20 років по відношенню до євро.

Він також досяг нових максимумів по відношенню до регіональних валют від австралійського та новозеландського доларів до офшорного китайського юаня та корейської вони, а також сінгапурського долара та тайського бата.

Долар підскочив до 145,405 єни вперше із серпня 1998 року. Євро впав до нового 20-річного мінімуму 0,9807 долара. Фунт стерлінгів впав до нового 37-річного мінімуму 1,1221 долара.