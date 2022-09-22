Курс доллара к основным валютам обновил максимум за 20 лет

В среду ФРС опубликовала новые прогнозы, показывающие, что ставки достигнут пика на уровне 4,6% в следующем году без снижения до 2024 года.

Доллар уже поддерживался спросом на активы-убежища после того, как Путин объявил, что призовет резервистов для боевых действий в Украине, а также пригрозил применением ядерного оружия.

"И прогнозы ФРС, и заголовки новостей по России способствовали укреплению доллара, что было особенно заметно по отношению к евро и другим европейским валютам", - сказал Шиничиро Кадота, старший валютный стратег Barclays в Токио. "Товарные валюты также сильно пострадали из-за ухудшения отношения к риску".

Доллар США подскочил до нового 24-летнего максимума по отношению к иене. Доллар также достиг нового 37-летнего пика по отношению к фунту стерлингов в преддверии заявления Банка Англии о политике, а также к максимуму за 20 лет по отношению к евро.

Он также достиг новых максимумов по отношению к региональным валютам от австралийского и новозеландского долларов до офшорного китайского юаня и корейской воны, а также сингапурского доллара и тайского бата.

Доллар подскочил до 145,405 иены впервые с августа 1998 года. Евро упал до нового 20-летнего минимума в 0,9807 доллара. Фунт стерлингов упал до нового 37-летнего минимума в 1,1221 доллара.