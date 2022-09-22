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Курс долара до основних валют оновив максимум за 20 років

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Токіо, Четвер 22 вересня 2022 09:38
Курс долара до основних валют оновив максимум за 20 років Фото: курс долара зріс до максимуму з 2022 року (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Індекс долара, який вимірює долар США по відношенню до кошика із шести валют, у четвер, 22 вересня, піднявся до 111,79 вперше з середини 2002 року. Це сталося після того, як Федеральна резервна система здивувала ринки прогнозом ставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У середу ФРС опублікувала нові прогнози, що показують, що ставки досягнуть піку на рівні 4,6% наступного року без зниження до 2024 року.

Долар уже підтримувався попитом на активи-притулки після того, як Путін оголосив, що закличе резервістів для бойових дій в Україні, а також погрожує застосуванням ядерної зброї.

"І прогнози ФРС, і заголовки новин щодо Росії сприяли зміцненню долара, що було особливо помітно по відношенню до євро та інших європейських валют", - сказав Шінічіро Кадота, старший валютний стратег Barclays у Токіо. "Товарні валюти також сильно постраждали через погіршення ставлення до ризику".

Долар США підскочив до нового 24-річного максимуму до ієни. Долар також досяг нового 37-річного піку до фунта стерлінгів напередодні заяви Банку Англії про політику, а також до максимуму за 20 років по відношенню до євро.

Він також досяг нових максимумів по відношенню до регіональних валют від австралійського та новозеландського доларів до офшорного китайського юаня та корейської вони, а також сінгапурського долара та тайського бата.

Долар підскочив до 145,405 єни вперше із серпня 1998 року. Євро впав до нового 20-річного мінімуму 0,9807 долара. Фунт стерлінгів впав до нового 37-річного мінімуму 1,1221 долара.

Нагадаємо, Федеральна резервна система США 21 вересня втретє підвищила відсоткові ставки на 75 базисних пунктів, щоб приборкати інфляцію, та сигналізувала про те, що вартість запозичень продовжить зростати цього року.

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