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Курс доллара к основным валютам обновил максимум за 20 лет

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Токио, Четверг 22 сентября 2022 09:38
Курс доллара к основным валютам обновил максимум за 20 лет Фото: курс доллара вырос до максимума с 2022 года (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Индекс доллара, который измеряет доллар США по отношению к корзине из шести валют, в четверг, 22 сентября поднялся до 111,79 впервые с середины 2002 года. Это произошло после того, как Федеральная резервная система удивила рынки прогнозом по ставкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В среду ФРС опубликовала новые прогнозы, показывающие, что ставки достигнут пика на уровне 4,6% в следующем году без снижения до 2024 года.

Доллар уже поддерживался спросом на активы-убежища после того, как Путин объявил, что призовет резервистов для боевых действий в Украине, а также пригрозил применением ядерного оружия.

"И прогнозы ФРС, и заголовки новостей по России способствовали укреплению доллара, что было особенно заметно по отношению к евро и другим европейским валютам", - сказал Шиничиро Кадота, старший валютный стратег Barclays в Токио. "Товарные валюты также сильно пострадали из-за ухудшения отношения к риску".

Доллар США подскочил до нового 24-летнего максимума по отношению к иене. Доллар также достиг нового 37-летнего пика по отношению к фунту стерлингов в преддверии заявления Банка Англии о политике, а также к максимуму за 20 лет по отношению к евро.

Он также достиг новых максимумов по отношению к региональным валютам от австралийского и новозеландского долларов до офшорного китайского юаня и корейской воны, а также сингапурского доллара и тайского бата.

Доллар подскочил до 145,405 иены впервые с августа 1998 года. Евро упал до нового 20-летнего минимума в 0,9807 доллара. Фунт стерлингов упал до нового 37-летнего минимума в 1,1221 доллара.

Напомним, Федеральная резервная система США 21 сентября в третий раз повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов, чтобы обуздать инфляцию, и сигнализировала о том, что стоимость заимствований продолжит расти в этом году.

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