Курс долара оновив максимум і наблизився до 41 гривні

Офіційний курс на 12 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,8823 грн за 1 долар (+0,1677 грн). Вище курс був лише 10 липня – 40,7662.

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,3818 гривень за 1 євро (+0,3042 грн). Це також максимум. Вище курс був 10 липня – 44,0846.

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 12 копійок до 40,89-40,91 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,05 гривні.

Прогноз курсу

Аналітики очікують помірного зростання курсу долара у другій половині 2024 року. Як прогнозує Юрій Крохмаль із банку "Авангард", липень же обіцяє бути спокійним із погляду волатильності. І якщо орієнтуватися на комунікацію від НБУ, то різких змін не передбачається.

З високою ймовірністю, курс не вийде за рамки діапазону 40,00 - 41,25, вважає Крохмаль.