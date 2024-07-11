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Курс доллара обновил максимум и приблизился к 41 гривне

Фото: курс доллара вырос на 16 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне до исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 12 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,8823 гривен за 1 доллар (+0,1677 грн). Выше курс был только 10 июля - 40,7662.

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,3818 гривен за 1 евро (+0,3042 грн). Это также максимум. Выше курс был 10 июля - 44,0846.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек до 40,89-40,91 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,05 гривен.

Прогноз курса

Аналитики ожидают умеренного роста курса доллара во второй половине 2024 года. Как прогнозирует Юрий Крохмаль из банка "Авангард", июль же обещает быть спокойным с точки зрения волатильности. И если ориентироваться на коммуникацию от НБУ, то резких изменений не предполагается.

С высокой вероятностью, курс не выйдет за рамки диапазона 40,00 - 41,25, считает Крохмаль.

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Национальный банк УкраиныКурс доллара