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Курс долара в обмінниках знову зріс до 41 гривні

Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України збільшився після подорожчання на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 3 липня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,00 гривень, курс євро зріс на 10 копійок 44,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,50 грн, євро по 43,50 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,80-40,84 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 4 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні до нового історичного максимуму.

Офіційний курс на 3 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,7476 грн за 1 долар (+0,1063 грн). Попередній максимум було зафіксовано 14 червня - 40,6908.

Курс євро становитиме 43,6977 гривень за 1 євро (+0,0124 грн).

Прогноз курсу

Експерти прогнозують помірне зростання курсу долара до кінця року. Зокрема, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук очікує курс на рівні 42,3 грн/долар.

За його словами, девальвація гривні потрібна для того, щоб знизити дуже високий дефіцит зовнішньої торгівлі.

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