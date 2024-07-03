ua en ru
Ср, 03 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Курс долара в обмінниках знову зріс до 41 гривні

Україна, Середа 03 липня 2024 10:01
UA EN RU
Курс долара в обмінниках знову зріс до 41 гривні Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України збільшився після подорожчання на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 3 липня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,00 гривень, курс євро зріс на 10 копійок 44,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,50 грн, євро по 43,50 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,80-40,84 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 4 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні до нового історичного максимуму.

Офіційний курс на 3 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,7476 грн за 1 долар (+0,1063 грн). Попередній максимум було зафіксовано 14 червня - 40,6908.

Курс євро становитиме 43,6977 гривень за 1 євро (+0,0124 грн).

Прогноз курсу

Експерти прогнозують помірне зростання курсу долара до кінця року. Зокрема, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук очікує курс на рівні 42,3 грн/долар.

За його словами, девальвація гривні потрібна для того, щоб знизити дуже високий дефіцит зовнішньої торгівлі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
План РФ на літо. Чи може ворог піти у новий наступ та розширити фронт
План РФ на літо. Чи може ворог піти у новий наступ та розширити фронт
DAILY
Детективна історія. Що відбувається всередині НАБУ та хто бореться за контроль над Бюро
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Детективна історія. Що відбувається всередині НАБУ та хто бореться за контроль над Бюро