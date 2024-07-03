Курс доллара в обменниках снова вырос до 41 гривны

Курс доллара в обменных пунктах Украины вырос после подорожания на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 3 июля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,00 гривен, курс евро вырос на 10 копеек 44,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,50 гривен, евро по 43,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,80-40,84 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне до нового исторического максимума.

Официальный курс на 3 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,7476 гривен за 1 доллар (+0,1063 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 14 июня - 40,6908.

Курс евро составит 43,6977 гривен за 1 евро (+0,0124 грн).

Прогноз курса

Эксперты прогнозируют умеренный рост курс доллара до конца года. В частности глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук ожидает курс на уровне 42,3 грн/доллар.

По его словам, девальвация гривны необходима для того, чтобы снизить очень высокий дефицит внешней торговли.