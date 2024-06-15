Курс долара наступного тижня: банкір дав прогноз щодо ситуації на валютному ринку

"З одного боку, всі можливі валютні зміни відбуватимуться в межах нових коридорів без будь-яких помітних відмінностей. А з іншого, - на ринку триватиме періодична зміна валютних трендів з висхідного до спадного і навпаки", - сказав він.

За йо словами, загалом ринок перебуватиме в стані нових курсів, сформованих за підсумками травня: триватиме період звикання, оговтання, як у стані покупців, так і продавців валюти.

Лєсовий також зазначив, що серед факторів, що впливатимуть на ринок провідним залишиться "електричний": це прямий тиск на інфляцію та спонукання до зростання цін.

"Розуміємо, що нові тарифи обов'язково позначаться на цінах, особливо коли в липні зміняться ціни на паливо. Крім того, перебої з електроенергією можуть прямо впливати на розвиток бізнесу, тобто гальмувати економіку. Вже зараз відкориговані прогнози зростання ВВП, згідно з якими українська економіка зросте всього на 3%, що в 1,5 раза менше попередніх прогнозів урядовців", - додав банкір.

Прогноз курсу

Лєсовий вважає, З 17 по 23 червня основні показники валютного ринку будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін на міжбанку та готівковому ринку: 40-41 грн/долар та 43-45 грн/євро та 40-41,2 грн /долар та 43-46 грн/євро відповідно.

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.

"Наступного тижня ринок переведе подих після курсових спринтів травня. Відповідно девальвація гривні майже заспокоїться й наближатиметься до нуля. Курсові зміни, зокрема американського долара, відбуватимуться в досить вузькому діапазоні у 40-41 грн. Однак на валютний ринок тиснутимуть нові цінові реалії, що можуть відбитися на курсових показниках вже у липні, коли почнуть діяти нові акцизи на пальне", - констатував Лєсовий.