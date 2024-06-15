Курс доллара на следующей неделе: банкир дал прогноз по ситуации на валютном рынке

На следующей неделе ситуация на валютном рынке Украины может быть зеркальной на прошлой неделе.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.
"С одной стороны, все возможные валютные изменения будут происходить в рамках новых коридоров без каких-либо заметных отличий. А с другой - на рынке будет продолжаться периодическое изменение валютных трендов с восходящего до нисходящего и наоборот", - сказал он.
По его словам, в целом рынок будет находиться в состоянии новых курсов, сформированных по итогам мая: продлится период привыкания как в состоянии покупателей, так и продавцов валюты.
Лесовой также отметил, что среди факторов, которые будут влиять на рынок, ведущим останется "электрический": это прямое давление на инфляцию и стимулирование роста цен.
"Понимаем, что новые тарифы обязательно скажутся на ценах, особенно когда в июле изменятся цены на топливо. Кроме того, перебои с электроэнергией могут напрямую влиять на развитие бизнеса, то есть тормозить экономику. Уже сейчас откорректированы прогнозы роста ВВП, согласно которым украинский экономика вырастет всего на 3%, что в 1,5 раза меньше предварительных прогнозов чиновников", - добавил банкир.
Лесовой считает, что с 17 по 23 июня основные показатели валютного рынка будут следующими:
"На следующей неделе рынок переведет дыхание после курсовых спринтов мая. Соответственно девальвация гривни почти успокоится и будет приближаться к нулю. Курсовые изменения, в том числе американского доллара, будут происходить в достаточно узком диапазоне в 40-41 грн. Однако на валютный рынок будут давить новые ценовые реалии, которые могут отразиться на курсовых показателях уже в июле, когда начнут действовать новые акцизы на горючее", - констатировал Лесовой.
Напомним, курс доллара рос в течение последней недели и обновил исторический максимум на 14 июня - 40,69 грн/доллар. Однако НБУ немного снизил курс и установил его на 17 июня на уровне 40,64 грн/доллар .