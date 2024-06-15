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Курс доллара на следующей неделе: банкир дал прогноз по ситуации на валютном рынке

Фото: Курс доллара будет на уровне 40-41,2 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На следующей неделе ситуация на валютном рынке Украины может быть зеркальной на прошлой неделе.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"С одной стороны, все возможные валютные изменения будут происходить в рамках новых коридоров без каких-либо заметных отличий. А с другой - на рынке будет продолжаться периодическое изменение валютных трендов с восходящего до нисходящего и наоборот", - сказал он.

По его словам, в целом рынок будет находиться в состоянии новых курсов, сформированных по итогам мая: продлится период привыкания как в состоянии покупателей, так и продавцов валюты.

Лесовой также отметил, что среди факторов, которые будут влиять на рынок, ведущим останется "электрический": это прямое давление на инфляцию и стимулирование роста цен.

"Понимаем, что новые тарифы обязательно скажутся на ценах, особенно когда в июле изменятся цены на топливо. Кроме того, перебои с электроэнергией могут напрямую влиять на развитие бизнеса, то есть тормозить экономику. Уже сейчас откорректированы прогнозы роста ВВП, согласно которым украинский экономика вырастет всего на 3%, что в 1,5 раза меньше предварительных прогнозов чиновников", - добавил банкир.

Прогноз курса

Лесовой считает, что с 17 по 23 июня основные показатели валютного рынка будут следующими:

  • Коридоры допустимых валютных изменений на межбанке и наличном рынке: 40-41 грн/доллар и 43-45 грн/евро и 40-41,2 грн/доллар и 43-46 грн/евро соответственно.
  • В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.
  • Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

"На следующей неделе рынок переведет дыхание после курсовых спринтов мая. Соответственно девальвация гривни почти успокоится и будет приближаться к нулю. Курсовые изменения, в том числе американского доллара, будут происходить в достаточно узком диапазоне в 40-41 грн. Однако на валютный рынок будут давить новые ценовые реалии, которые могут отразиться на курсовых показателях уже в июле, когда начнут действовать новые акцизы на горючее", - констатировал Лесовой.

 

Напомним, курс доллара рос в течение последней недели и обновил исторический максимум на 14 июня - 40,69 грн/доллар. Однако НБУ немного снизил курс и установил его на 17 июня на уровне 40,64 грн/доллар .

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