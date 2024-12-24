Курс долара може зрости до 46-47 гривень: інвестбанкір дав прогноз на наступний рік

Як зазначив Фіала, з однієї сторони Нацбанку вигідно тримати курс достатньо стабільним. Водночас Україна має суттєвий дефіцит торгового балансу на рівні 15% від ВВП, який перекривається за рахунок 40 млрд доларів міжнародної допомоги на рік.

За його словами Україна гарантовано отримає наступного року ці гроші. "Це перший раз, коли у нас така передбачуваність. Це нам теж додає комфорту і для наших макропрогнозів і для нашого інвестування. Це перший раз під час війни, що ми знаємо, ми впевнені, що у нас дефіцит бюджету буде профінансований не тільки на наступний рік, а ще на частину 26-го року. Це дуже добре", сказав він.

Водночас, Нацбанку при своїй курсової політики треба звертати увагу на конкурентоспроможність місцевого виробника, "щоби ми не якось спонсорували або дотували імпорт закордонних виробників замість того, щоб допомагати місцевому виробнику", - зазначив Фіала.

"Долар суттєво зміцнився. Тому для економіки буде здорово, щоб гривня, я думаю, на наступний рік продовжила такий же темп девальвації, як і в поточному. Це приблизно на 10%. Це означає, якщо ми цей рік закінчуємо десь на 42, якщо закінчимо наступний рік на рівні 46-47, то в цьому нічого поганого не буде. Це навпаки буде корисно для місцевого виробника, і збереже його конкурентоспроможність", додавав він..

Як зазначив, директор інвесткомпанії Dragon Capital, "не те, щоб воно йому якось допомагало при інфляції більше 10%, воно просто збереже цю конкурентоспроможність, якийсь баланс між місцевим виробником і імпортом".