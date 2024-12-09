Долар по 45 гривень: фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу

Курс долара у наступні 12 місяців продовжить зростання. Такі прогнози дають фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств та населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

У грудні 2024 року на фінансові аналітики очікують курс 44,83 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за жовтень (44,08 грн/долар).

За інформацією НБУ, населення у листопаді прогнозувало курс на рівні 44,10 грн/долар. Це нижче, ніж у жовтні – 44,54 грн/долар.

Українські банкіри в жовтні очікували на курс через 12 місяців на рівні 44,92 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за липень на рівні 43,15 грн/долар.

Керівники підприємств очікують на курс на рівні 43,72 грн/долар (дані за серпень).

Курс долара в Україні

З жовтня минулого року в Україні діє режим гнучкості курсу, згідно з яким НБУ враховує ринкові тенденції, але покриває структурний дефіцит на валютному ринку зі своїх резервів. За наслідками торгів на міжбанку НБУ встановлює курс. МВФ вважає такий курс де-факто фіксованим.

Офіційний курс долара станом на 9 грудня становить 41,44 грн/долар. За останній рік курс зріс на 13,0% (з 36,67 грн/долар на 9 грудня 2023 року).

Законом про державний бюджет на 2024 рік визначено середній курс на рівні 40,7 грн/долар та 42,1 на грудень. У бюджет на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45,0 грн/долар.

У червні Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Уряд очікує зростання середнього курсу долара :

2025 року до 45,0 гривень (45,6 на грудень),

2026 року до 46,5 гривень (45,9 на грудень),

2027 року до 46,4 гривні (46,2 на грудень).

Проте цифри бюджету не є ані прогнозом, ані орієнтиром для НБУ, який відповідає Україні за валютно-курсову політику.